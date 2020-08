Fiorentina, le porte non sono girevoli: fiducia a Dragowski, per Terracciano pronto un biennale

Il Corriere dello Sport concentra le proprie attenzione sulla porta della Fiorentina. Per il club le porte non sono affatto girevoli con Dragowski che resta salto a difendere i pali viola. Per far partire l’estremo difensore polacco non verrà ceduto a meno di un’offerta monstre che però non è arrivata. Per quanto riguarda Terracciano invece sarebbe già pronto un rinnovo di contratto biennale.