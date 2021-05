Fiorentina, le proteste di Dragowski (espulso) anche alla fine del match col Napoli

Tensione nel post-partita di Fiorentina-Napoli. Come riporta DAZN, al termine della sfida non si sono placate le polemiche per il rigore assegnato al Napoli. All'uscita dal campo dopo il fischio finale, Dragowski - espulso per proteste dalla panchina durante il match - è rientrato in campo per far presenti le sue ragioni, nonostante Pradè dalla tribuna gli avrebbe gridato di sorvolare e andarsene. Poi nel tunnel anche dirigenti e giocatori hanno alzato la voce. Il tutto sotto gli occhi di Abisso, che potrebbe segnalare il tutto al giudice sportivo.