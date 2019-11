Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Ennesima sconfitta per la Fiorentina, la terza di fila, mentre è la terza vittoria esterna del campionato per il Lecce.

VINCENZO MONTELLA 4,5 - La squadra parte fortissimo nel primo tempo ma non riesce a segnare. Una volta uscito Ribery, si spegne la luce e la fantasia. E il gioco. Nella ripresa la Fiorentina reagisce ma non basta. Ora sarà Commisso in persona a decidere se confermarlo dopo tre sconfitte di fila oppure no.

FABIO LIVERANI 7 - Vincere al Franchi ha sempre un sapore particolare, soprattutto per una neopromossa allenata da un ex viola. Il primo tempo tra le difficoltà ha visto una grande risposta di attenzione e determinazione da parte dei suoi giocatori che sono tutti assolutamente al suo fianco. Il suo Lecce è una macchina da trasferta e le salvezze si costruiscono così.