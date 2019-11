Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: Babacar fuori. Viola con Vlahovic

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina deve fare a meno di Pezzella, operato in settimana allo zigomo destro, con Montella che manda in campo Ceccherini sparito dai radar fino all'ultima sfida persa contro il Verona. A centrocampo tornano Castrovilli e Pulgar, con Badelj che torna in regia dopo la parentesi da mezzala al Bentegodi. In avanti, senza Chiesa neanche convocato per un problema all'adduttore, tocca ancora a Vlahovic. Caccia alla prima vittoria in casa davanti al presidente Commisso, che ancora non ha potuto esultare con il Franchi in questa sua prima stagione da presidente viola.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

Emergenza in attacco per Liverani, che dovrà fare a meno di Lapadula squalificato per lo screzio con Olsen nell'ultima sfida pareggiata contro il Cagliari. Anche Mancosu non ha recuperato dalle noie fisiche che lo stanno accompagnando nell'ultimo periodo. I salentini però, sono una macchina da trasferta, e dall'inizio della stagione hanno perso solo alla prima contro l'Inter e a Bergamo contro l'Atalanta. Esclusione per l'ex di turno Babacar con il tecnico leccese che gli ha preferito La Mantia.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tahctsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias.