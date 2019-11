Fiorentina-Lecce, Ribery ko prima dell'intervallo: si teme brutto stop

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca

Brutto ko per Franck Ribery nel finale del primo tempo tra Fiorentina e Lecce, costretto ad uscire con l'aiuto dello staff medico. Gamba destra colpita duramente da Tachtsidis e giocatore che con ogni probabilità dovrà restare fuori dal campo e non rientrare dopo l'intervallo. Si scalda Boateng e la doccia per Montella, è freddissima.