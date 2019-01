© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina è alla ricerca di una nuova sistemazione per Valentin Eysseric così da liberare un posto per l'eventuale acquisto di Roberto Gagliardini per il quale sono già avviati i contatti con l'Inter. I nerazzurri non intendono privarsene in prestito con diritto di riscatto e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per provare a trovare un'intesa sulla formula. Di sicuro al calciatore, che ha già espresso la volontà di non andare all'estero in caso di cessione per restare nel nostro campionato, il club viola piace. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.