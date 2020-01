© foto di Giacomo Morini

L'esterno della Fiorentina, Pol Lirola, ha parlato a Radio Bruno soffermandosi su presente in maglia viola e passato: "Sicuramente con più campo a disposizione, come gioco adesso con Iachini sto sfruttando di più le mie qualità. I primi mesi in Italia per me sono stati difficili, non potevo giocare perché non avevo il tesserino. Sono stato in prestito poi sono andato alla Juventus. Che tipo di ragazzo sono? A volte i tifosi quando esco dal centro sportivo mi fanno delle battute, ma a me piace. Qua si vive per la Fiorentina, stare in gruppo è una cosa che adoro".