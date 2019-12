Fiorentina, Lirola: "Conta solo vincere per vivere un Natale più tranquillo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita interna contro la Roma: "La tendenza si inverte vincendo oggi, conta solo quello per dare una svolta alla classifica e arrivare al Natale con la testa tranquilla. Abbiamo capito che dipende da noi, e che possiamo giocarcela con tutti. A volte basta un gol all'ultimo minuto per svoltare, abbiamo fiducia che quello di Vlahovic domenica scorsa possa servire per vincere oggi".