Fiorentina, Lirola in uscita: il nome nuovo per la corsia destra è quello di Conti del Milan

Pol Lirola potrebbe lasciare la Fiorentina durante la prossima sessione di mercato. Lo spagnolo è fra i nomi in uscita perché non ha mai espresso tutto il proprio potenziale ed il club gigliato non è più disposto ad aspettarelo, anche a causa della delicata classifica della Fiorentina. Come riporta Firenzeviola.it il nome nuovo in entrata è quello di Andrea Conti, terzino destro del Milan, finito ai margini dopo l'intervento di pulizia al ginocchio e l'esplosione di Calabria.