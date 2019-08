Pol Lirola, nuovo terzino della Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa parlando anche della trattativa che lo ha portato in viola: "Appena ho finito l'Europeo quest'estate, il mio procuratore mi ha detto che i viola erano interessati e subito ho parlato con Pradè. Mi hanno dimostrato un forte interesse ed è stata la chiave per capire che dovevo venire qua. E' molto importante la fiducia che mi hanno dimostrato. L'anno scorso il Sassuolo ha finito davanti ma la Fiorentina è un club storico e un anno no non significa che sia peggiore dei neroverdi. Le prime chiacchiere che ho avuto col mio agente e col procuratore è stata quella di fare una squadra con giocatori per finire il campionato puntando in alto".