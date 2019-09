Intervistato da Il Giornale, il terzino della Fiorentina Pol Lirola parla anche del delicato tema del razzismo: "Non mi meraviglierei se un calciatore abbandonasse il campo dopo i cori razzisti perché il problema in Italia c’è. La dinamica del caso Dalbert? Lui si è avvicinato a me e mi ha detto che lo stavano insultando con frasi razziste. Poi è andato dall’arbitro che ha capito tutto e ha invitato lo speaker a fare l’annuncio. Se nel 2019 siamo a commentare queste cose siamo messi male… Certo, sono solo una minoranza quelli che si macchiano di questa vergogna ma il fatto esiste".