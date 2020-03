Fiorentina, Lirola: "Ripresa? Ogni giorno leggo cose nuove, ma non ci sto ancora pensando"

"Ci hanno mandato un protocollo di allenamento. L’obiettivo è quello di farci trovare pronti quando riprenderemo ad allenarci". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it, è l'esterno della Fiorentina, Pol Lirola: "Purtroppo non è facile doversi allenare senza pallone e senza compagni, ma per adesso è giusto adattarsi alla situazione e pensare a seguire le indicazioni dei nostri preparatori".

Lo spagnolo, tra i vari temi, parla anche della possibilità o meno di riprendere il campionato: "Onestamente non ci sto ancora pensando. Ogni giorno leggo di nuove proposte o delle varie possibilità relative alla data in cui ripartire - continua parlando a Firenzeviola.it - ma penso che l’unica cosa che si possa fare in questo momento è aspettare e vedere quando la situazione generale migliorerà. Solo allora potremo capirci qualcosa di più".