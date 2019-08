Fiorentina, Lirola saluta Sassuolo: "Grazie per questi 3 anni bellissimi"

© foto di Federico Gaetano

Pol Lirola è da qualche ora un nuovo giocatore della Fiorentina. Tramite il suo profilo Instagram, il terzino spagnolo di 22 anni ha voluto salutare il Sassuolo, squadra da cui si separa dopo tre anni: "Grazie Sassuolo! Ci tenevo a ringraziare a tutti dal dottore Squinzi passando per direttori, allenatori, preparatori, compagni, fisioterapisti e dottori, magazzinieri, addetti stampa, etc. per questi 3 anni bellissimi! Per sempre uno di voi". Ecco il post originale.