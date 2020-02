© foto di Federico De Luca

Sul pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista all'esterno della Fiorentina Pol Lirola che domani affronterà la Juventus, la squadra che lo ha portato in Italia: "È un bel traguardo giocare la partita numero 100 in A in casa della Juventus. Per un giovane non è facile ritagliarsi spazio in campionato così difficile". Lirola ha un solo obiettivo per la gara di domani, battere i bianconeri: "Nessuna squadra è imbattibile, neanche la più forte".