Fiorentina, Lirola: "Sogno la Champions con questa maglia. Chiesa? Ha qualità enormi"

Lunga diretta Instagram sul profilo ufficiale della Fiorentina con protagonista Pol Lirola. Il laterale spagnolo ex Sassuolo si è concesso alle domande dei tifosi. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Voglio ringraziare tanto i medici che stanno facendo un lavoro straordinario, innanzitutto. La proprietà ci è stata molto vicina in questo periodo: ci hanno fatto sentire il loro calore. Ogni due settimane sentivamo i messaggi della società. Mi manca tantissimo il campo e fare la vita normale”.

Mister Iachini?

“Gli faccio gli auguri da qua… è strano allenarsi senza di lui, non è certo la stessa cosa allenarsi da casa”.

Il compagno più simpatico?

“Ceccherini e Ribery: ne abbiamo passate tante quest’anno”.

Il mio idolo calcistico?

“E’ sempre stato Philipp Lahm ma mi è sempre piaciuto Iniesta”.

Il gol all’Atalanta?

“E’ stato per me il momento più bello della stagione per il momento che stavamo vivendo e per il fatto che eravamo in 10: spero che non resti il mio unico momento bello”.

Il rapporto con Chiesa?

“Fede è fortissimo, ha qualità enormi. E’ tanta roba giocare con lui. Cosa significherebbe vincere qualcosa a Firenze? Noi siamo una squadra giovane ma abbiamo un grande futuro davanti: possiamo sicuramente vincere qualcosa e dobbiamo ambire a questo.

Ribery?

“E’ una leggenda che vedevo da piccolo: adesso stare nel suo stesso spogliatoio è una grande emozione”.

Il mio ruolo?

“Ho fatto tutta la fascia ma la posizione per me migliore è il terzino. Anche da 5° di centrocampo mi trovo bene. Ruberei la capacità di palleggio a Dani Alves.

L’esplosione di Castrovilli?

“Gaetano è un giocatore che si è dimostrato fortissimo ma io lo avevo già capito da inizio stagione”.

I miei compagni?

“Sono ottime persone, il nostro è un bellissimo gruppo, molto sano. Siamo tutti amici e coi tifosi viola c’è un bel rapporto: quando le cose non andavano bene hanno sempre creduto in me.

Il mio sogno?

“Sicuramente vestire la maglia della Nazionale maggiore. Mi piacerebbe anche giocare la Champions League con la Fiorentina, vorrei sentire quella musica magica il martedì sera…”