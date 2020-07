Fiorentina, Lirola: "Stagione difficile perché tanti nuovi, grandi ambizioni per l'anno prossimo"

Pol Lirola, terzino della Fiorentina, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Era un periodo in cui non ci riuscivano le cose, un momento buio. Ora le cose però sono cambiate. Anche se potevamo fare qualche punto in più, si vede che siamo una squadra più unita, difendiamo tutti insieme. E' stato un anno in cui c'erano tanti calciatori nuovi, lavorando insieme siamo pronti per l'anno prossimo, per disputare una stagione dalle grandi ambizioni e fare un campionato molto migliore di questo".