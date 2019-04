© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina dopo il summit in quel di Milano tra Corvino e i Della Valle ha deciso di continuare con Pioli e tenere il tecnico fino alla fine della stagione: però secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana in pole per sostituire Stefano Pioli da giugno c'è Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce. Quindi si fa forte la candidatura dell'ex giocatore della Fiorentina che con la squadra pugliese si sta giocando la promozione in Serie A.