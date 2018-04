Fiorentina, Lo Faso: "Operazione riuscita, grazie a tutti dell'affetto"

Fonte: www.firenzeviola.it

L'attaccante classe '98 della Fiorentina Simone Lo Faso, operato al perone nella serata di ieri, ha affidato ad Instagram le sue dichiarazioni post-intervento, rassicurando i tifosi: "Tutto ok, operazione riuscita - le sue parole -. Siete stati in tanti a dimostrarmi il vostro affetto... ho cercato di ringraziarvi uno a uno". In giornata anche Federico Chiesa è passato a trovare il compagno di squadra.