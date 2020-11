Fiorentina, lo sfortunato avvio di Prandelli: ennesimo ko di Ribery e un attacco da rilanciare

vedi letture

Franck Ribery ha lasciato il terreno di gioco al 40' di Fiorentina-Benevento. Un altro infortunio, questa volta probabilmente all'adduttore della gamba destra, che rischia di tenere il campione francese lontano dal terreno di gioco per diverse altre partite. L'ex Bayern, nella nuova stagione non ha ancora dimostrato quanto visto soprattutto nella primissima parte della sua carriera in viola. Tra gli infortuni, le tensioni estive dovute alla rapina nella sua villa a Bagno a Ripoli e il rendimento generale della squadra, l'investimento sul "Kaiser", come veniva chiamato in Baviera, pare non essere all'altezza della spesa che supera i 4 milioni a stagione di ingaggio.

ALTRE IDEE - Prandelli dunque dovrà subito tirare fuori dal cilindro una Fiorentina che non preveda Ribery come centro nevralgico del gioco offensivo. Non un impegno facile visto e considerato che tra Vlahovic, Kouame e Cutrone, nessuno ha dimostrato di essere particolarmente in vena realizzativa. Toccherà a Castrovilli e, magari, a Bonaventura, che però ha dato forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio lasciando il campo in favore di Insigne. Non un inizio fortunato per l'ex ct, che pronti via ha perso due potenziali leader e che ora dovrà studiare un modo nuovo per dare una svolta alla sua Fiorentina.