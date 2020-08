Fiorentina, lo sponsor Ribery per un colpo internazionale. L'ultimo nome è Javi Martinez

vedi letture

Ancora il calciomercato italiano deve entrare realmente nel vivo, e questo discorso vale anche per la Fiorentina, i cui massimi dirigenti stanno rientrando solamente adesso dalle vacanze: tutto fermo in casa viola, seppure non manchino i nomi all'appello. Quasi tutti di rilievo internazionale, sulla scia di quella trattativa che nella scorsa estate ha portato Ribery a Firenze. In molti casi, direttamente suoi ex compagni: dopo Mandzukic, è ora invece la volta di riflessioni sul nome di Javi Martinez. Anche lui pilastro del Bayern Monaco che fu, e tutt'oggi membro dell'armata bavarese, rappresenterebbe un'arma in più per Iachini ai nastri del via, considerando la grande duttilità del roccioso basco, capace di disimpegnarsi senza distinzioni sia da difensore centrale che qualche metro più avanti, da mediano o comunque centrocampista di peso. Un trasferimento potenzialmente importante, condizionato da un'offerta contrattuale che dovrà rivelarsi all'altezza della situazione. E di uno sponsor di lusso come Franck Ribery, che nelle ultime settimane si sta muovendo in prima persona, di fatto da ds aggiunto.