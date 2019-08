© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nazione, lo Sporting Lisbona avrebbe effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Giovanni Simeone. Il club lusitano vorrebbe il giocatore in prestito, ma i viola gradirebbero un prestito biennale fissando anche il prezzo del diritto di riscatto. Una nuova soluzione per un giocatore che attualmente è la terza scelta di Montella dopo Boateng e il giovanissimo Vlahovic.