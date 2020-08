Fiorentina, Lucci al centro sportivo: incontro con la dirigenza, si parla di Florenzi?

Alessandro Lucci è al Centro Sportivo della Fiorentina, intercettato da Firenzeviola.it. Incontro al via con la società gigliata e con la dirigenza viola per il procuratore, sul tavolo non mancano i nomi e le possibilità di discussione: tra questi potrebbe esserci il nome di Alessandro Florenzi, esterno destro in uscita dalla Roma che ha richiesta tra A ed Europa. Giornate di summit mercato, i viola stanno costruendo la viola che verrà per Giuseppe Iachini.