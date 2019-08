© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Lucci, noto agente, è colui che ha aperto la strada per il possibile trasferimento di Suso alla Fiorentina, ma nelle scorse ore avrebbe offerto ai viola anche un altro suo assistito. Si tratta di Andrea Bertolacci, ex centrocampista del Milan che oggi è senza contratto. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che però come i viola non si siano particolarmente scaldati di fronte a questa possibilità.