Fiorentina, lunedì prossimo l'incontro tra Corvino e Bernardeschi

© foto di Federico De Luca

"Chi ha qualche dubbio è bene che lo chiarisca prima di partire per il ritiro". Stefano Pioli va di fretta, nonostante il suo primo giorno da allenatore della Fiorentina e alcuni problemi da affrontare subito. Il messaggio dalla conferenza di presentazione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è per Bernardeschi. "Nei prossimi giorni - ha spiegato Pioli - parlerò con tutti i giocatori, ma non devo convincere nessuno". Corvino dovrebbe incontrare Federico e il suo procuratore il 12 giugno. Sarà il momento della verità.