Fiorentina, lunedì visite e firma per Bruno Gaspar. Resiste l'idea Donsah

© foto di Federico De Luca

L'ufficialità di Milenkovic, arrivata ieri al termine del CdA della Fiorentina, è solo l'atto formale di un affare concluso da tempo col Partizan per 6 milioni e 5 anni al giocatore. E in attesa che si sblocchi l'affare Diallo col Monaco - scrive Tuttosport -, lunedì ci saranno le visite e la firma di Gaspar (preso dal Vitoria Guimaraes per 3,5 milioni e accordo di 5 anni). Inoltre - si legge - rispunta il nome di Donsah per il centrocampo: ipotesi prestito con obbligo di riscatto.