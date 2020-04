Fiorentina, Malinovskyi e Fares obiettivi primari. Piacciono anche Pessina e Cassata

La Fiorentina punta a rivoluzionare il centrocampo del futuro e dopo gli acquisti estivi, che hanno già portato in dote un titolare come Amrabat, i viola continuano a seguire due nomi noti già usciti negli scorsi mesi. Il primo è più un attaccante ma può avere la funzione da raccordo tra i reparti e si tratta di Ruslan Malinovsyi, di proprietà dell'Atalanta. L'altro è l'esterno della SPAL Mohamed Fares, vecchio pallino che potrebbe tornare utile soprattutto in caso di addio di Dalbert. Sempre per il centrocampo occhi puntati su due talenti come Pessina, ora al Verona ma di proprietà della Dea, e Cassata del Sassuolo ma in prestito al Genoa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.