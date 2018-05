Fiorentina, Marchetti e il sogno Meret: è iniziato il dopo Sportiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Firenzeviola.it nel suo editoriale, Marco Sportiello non sarà probabilmente riscattato dalla Fiorentina, via anche Bartlomej Dragowski, per il quale ci sono già mandati di cessione in giro per l'Europa, anche in prestito. Come secondo può essere promosso il giovane Cerofolini, occhio all'opzione Federico Marchetti della Lazio che si fa forte, in modo da avere in rosa un veterano e un baby ma occhio al sogno Alex Meret, uno dei migliori interpreti del ruolo in quanto a qualità-età a livello internazionale.