© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pol Lirola e la Fiorentina: martedì, spiega Sky Sport, potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca della trattativa. E' infatti la data segnata per l'incontro decisivo tra le parti con l'agente del giocatore del Sassuolo che ha peraltro preso nel ruolo Toljan dal Dortmund in Italia.