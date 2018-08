Fiorentina, Maxi Olivera e Cristoforo possono finire al Penarol

Novità sul futuro dei due uruguayani nella rosa della Fiorentina, Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Entrambi i calciatori vengono accostati ad un possibile ritorno in patria, tutti e due nel Penarol dove hanno già militato in passato. Soprattutto il terzino è in fase di valutazione. Lo scrive Tuttosport in edicola oggi, riportano i colleghi di Firenzeviola.it.