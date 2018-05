Fiorentina, Mencucci: "Badelj? Addio consumato tra gli abbracci"

Sandro Mencucci, consigliere delegato della Fiorentina, ai microfoni di Firenzeviola.it s'è così espresso sull'addio di Milan Badelj, centrocampista croato che ha informato la società della volontà di non rinnovare il contratto in scadenza: "Non è l’unico addio che si è consumato tra gli abbracci nella storia della Fiorentina, ricordo anche che Ujfalusi se ne andò così, visto che aveva deciso di andare a fare un’esperienza all'estero. L’addio di Badelj da un lato ci rattrista, dall’altro ci mette nella condizione di rispettare le sue volontà. Credo che questo addio così positivo, senza particolari difficoltà e con tanti abbracci è segno evidente che nella Fiorentina c’è un bell'ambiente: quando un giocatore decide di andare via, è naturale che il gruppo gli sia solidale e che noi lo lasciamo partire".