Fiorentina, Mencucci: "Società vicina alla squadra. Stiamo migliorando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's Fc, ha parlato a violachannel.tv a margine di un evento nei pressi di Ponte Vecchio: "Cognigni ha dimostrato quanto la società sia vicina alla città di Firenze e alla Fiorentina, cosa di cui noi all'interno della società siamo già al corrente. Confermo che nel consiglio d'amministrazione di giovedì è stato deciso di cercare uno spazio di circa 10 ettari per creare in futuro un centro sportivo per il settore giovanile e, aggiungo io, la squadra femminile. Obiettivi per le Women? Nel calcio femminile a volte sovvertiamo le abitudini di quello maschile. L'obiettivo della Fiorentina femminile in Champion's League è portare allo stadio 8-10 mila persone e far capire quanto sia l'importanza della sfida europea. Anche se la squadra che affrontiamo non ha un grande appeal, è una squadra molto forte. Aspettiamo tante persone il 4 ottobre per aiutarci nella sfida di Champion's. Avremo bisogno di tanto sostegno da parte dei nostri tifosi. Pioli? Ogni partita che passa il suo lavoro si vede sempre di più. Abbiamo tanti giovani ma siamo in netto miglioramento".