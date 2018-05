Fiorentina, Mencucci sull'Europa League: "Giusto rispettare le regole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in diretta al Salotto Viola in onda su Italia 7, il Presidente della Fiorentina Women e storico dirigente viola Sandro Mencucci ha parlato così: "Abbiamo fatto un'ottima stagione uscendo in Champions League contro il Wolfsburg che poi è arrivato in finale. La Fiorentina Women è forse la realtà migliore che abbiamo nel calcio femminile in Italia. Corvino e Cognigni? Mi chiedono pochi consigli su come vincere, probabilmente troppo pochi (ride, ndr). Seconde squadre? Ci siamo riuniti oggi in Lega con le alte cariche della FIGC per analizzare i due comunicati ufficiali riguardo ai criteri di ammissione delle seconde squadre ai campionati di Serie C. Dobbiamo capire quante squadre di Serie A potranno iscrivere la seconda squadra, e non penso che saranno più di due o tre. Marotta aveva paura di non essere la prima squadra perché non è sicuro che i criteri premino la Juventus. Diritti televisivi? Abbiamo passato delle brutte giornate in Lega, perché di fatto abbiamo venduto i diritti ad una cifra importante a MediaPro, ma non ha dato le garanzie necessarie. Per questo abbiamo chiesto la risoluzione del bando e ci ritroviamo a fare un nuovo bando, rischiando di prendere meno di quello che proponeva la società spagnola. Come mai non ci sono esponenti viola nella governance di Lega? La Fiorentina è da anni in prima linea per cambiare il calcio in meglio. Cognigni non è entrato in Lega perché la nostra società non ci sta a seguire una logica clientelare di do ut des. Il ripescaggio per la prossima Europa League? Noi non godiamo dei problemi degli altri, ma se ci sono delle norme e tu non le rispetti è giusto che tu venga punito. Le voci sembrano dire che il Milan ha dei problemi, però ha un pool di avvocati che potrebbe aiutarlo a superare la situazione. Vediamo cosa succederà".