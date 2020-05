Fiorentina, meno di un mese al via. Ieri tampone per tutti, e si è rivisto Caceres in campo

Un mese scarso e anche la Fiorentina dovrà farsi trovare pronta per la ripresa della Serie A. Questo è quanto è emerso ieri, nella giornata che doveva essere decisiva per la ripartenza e lo è stata. Ore di grande lavoro e frenesia in quel di Firenze, visto che - oltre alla questione del nuovo stadio che rimane perennemente sullo sfondo e di cui cominciano ad aggiungersi nuovi tasselli - il gruppo di Beppe Iachini si è sottoposto per il secondo giorno di fila ad un allenamento in doppia seduta. Giornata di tamponi, quella di ieri, al Centro Sportivo viola, dove tra uno scatto e un sorriso di un Ribery che sembra più carico che mai nel voler guidare la Fiorentina in questo finale di stagione, si è rivisto finalmente anche Martin Caceres. Dei calciatori che hanno contratto il Covid-19, l'uruguayano era l'unico che fin qui non aveva ancora ripreso l'attività, ma nella giornata di ieri ha fatto capolino per iniziare il suo percorso personalizzato. Finalmente però sul campo, e non più da casa.