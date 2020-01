© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercoledì è il giorno cerchiato di rosso per provare a sbloccare la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Duncan. E' previsto un incontro tra le parti con i viola intenzionati a chiudere per il centrocampista espressamente richiesto dal tecnico Iachini. A riportarlo è Sky Sport.