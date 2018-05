Fiorentina, mezza Europa su Simeone: vale oltre 30 milioni

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine di Tuttosport si parla dell'ottima stagione di Giovanni Simeone con la maglia della Fiorentina. I 13 gol fatti dal Cholito (che da quanto è in serie A ha gia colpito Juve, Napoli, Roma, Inter e Lazio), stanno contribuendo a mantenere vivo il sogno europeo della Fiorentina. Un investimento che sta fruttando, perché adesso Simeone vale oltre 30 milioni ed è corteggiato da diverse big europee. Valencia, Villarreal, Siviglia in Spagna, Tottenham in Premier e Lione in Francia: tutte pazze per il Cholito, con la Fiorentina che al momento è intenzionata a resistere ad ogni assalto e trattenere i talenti blindati fino al 2022.