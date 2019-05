Fiorentina-Milan, le formazioni: Montella col 4-3-3, Bakayoko titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella contro Gennaro Gattuso: dopo le schermaglie mediatiche del passato, è sfida sul campo. In un clima surreale per quanto riguarda la Fiorentina: i tifosi omaggeranno i campioni del '69 ma proseguiranno lo sciopero del tifo nel primo tempo, dopo il flash mob cittadino del pomeriggio. Hanno fatto scalpore, peraltro, le dichiarazioni di Della Valle giunte quest'oggi. La Fiorentina, però, non ha più molto da chiedere alla classifica; viceversa, il Milan, anch'esso in un clima particolare per i dubbi su Ringhio e il caso Bakayoko, si gioca le sue ultime cartucce a caccia del quarto posto.

Montella schiera i viola col 4-3-3 e accentra Milenkovic, con Laurini terzino, per rimpiazzare l'infortunato Pezzella. In attacco, dà fiducia a Mirallas e lascia fuori Simeone. Gattuso risponde confermando Suso e Borini, i goleador della vittoria sul Bologna, al fianco di Piatek. In campo, complici le tante defezioni rossonere, il francese Bakayoko.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Vincenzo Montella.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.