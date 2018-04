Fiorentina, Milekovic: "Abbiamo onorato Astori. Ora voglio un gol"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Nikola Milenkovic in zona mista nel post gara di oggi: “È stata una domenica bellissima, abbiamo fatto un gran lavoro e vincere contro il Napoli è stata una grande soddisfazione. Il rosso all’inizio ha condizionato il gioco degli azzurri ma noi siamo entrati in campo con la convinzione di fare bene subito. Abbiamo mostrato carattere e questa vittoria l’abbiamo fatta onorando il ricordo di Astori. La corsa all’Europa? Abbiamo mostrato carattere e personalità, è ancora tutto aperto. Marcare Mertens? È stato difficile, lo è per tutti i difensori. Prima della partita però preparo sempre la marcatura sugli attaccanti ed è andata bene. Simeone? Ha fatto un gran lavoro per la squadra. E' un gran giocatore e una buona persona: in futuro può diventare fortissimo. La mia stagione? Sono cresciuto tanto da quando sono arrivato ma posso ancora fare meglio, speriamo adesso di trovare un gol”.