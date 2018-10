Fiorentina, Milenkovic: "Col Toro scontro diretto. Fermeremo Belotti"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Milenkovic ha parlato della sua condizione dopo la testata con Pezzella nella gara contro il Cagliari: "Sto bene, grazie, è andata peggio a German. Ci sta di prendere una botta in partita, questo è il calcio, ma l'importante è che stiamo tutti e due bene e guardiamo avanti. Torino? Scontro diretto, partita difficile perché il Torino gioca bene e duro in casa ma noi speriamo di fare una bella gara perché la stiamo preparando nel miglior modo possibile. Belotti non segna? Noi difensori facciamo di tutto per non far segnare gli attaccanti e speriamo che neanche Belotti ci segni ma non dipende solo da noi giocatori perché noi difendiamo tutti insieme come attacchiamo tutti insieme. Il fatto di giocare sempre? Mi fa piacere e mi sento bene perciò vorrei continuare così perché per un giocatore è importante giocare".