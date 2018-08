Fiorentina, Milenkovic: "Contento per vittoria e gol ma restiamo umili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Nikola Milenkovic, difensore viola, nel post partita di Fiorentina-Chievo: "Il gol? Ho fatto solo quello che mi chiede il mister: ho vinto il contrasto e poi appena ho visto la porta ho tirato. Sono molto contento. Spero di farne altri ma più brutti, piuttosto che pochi ma belli - riporta Firenzeviola.it - La serata di oggi? E’ stata una notte bellissima, abbiamo lavorato molto per arrivare a una vittoria così, dobbiamo però essere umili, stare coi piedi per terra e pensare alla prossima partita. Il mio ruolo da terzino? Posso dire solo che io faccio tutto quello che mi chiede il mister. La mia estate al Mondiale? No ho pensato troppo alle voci su di me, io voglio fare solo buone cose per la Fiorentina. La dedica di Tomovic per Astori? Gli faccio i complimenti, lui è l’esempio di un uomo vero: noi ricordiamo sempre Davide".