Fiorentina, Milenkovic e Pezzella possibili sacrifici per trattenere sia Chiesa che Castrovilli

Nikola Milenkovic e German Pezzella potrebbero lasciare la Fiorentina al termine della stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione il club viola sta infatti pensando di rinunciare ai due difensori per fare cassa e riuscire in questo modo a trattenere sia Federico Chiesa che Gaetano Castrovilli. Il serbo e l'argentino porterebbero infatti circa 50 milioni di euro nelle casse della società, da utilizzare per il mercato in entrata.