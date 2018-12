© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A poche ore dalla sconfitta bruciante in casa contro il Parma, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic (uscito anzitempo per infortunio) ha espresso tutto il suo disappunto attraverso il proprio profilo Instagram, caricandosi però in vista della sfida di dopodomani a Marassi contro il Genoa: "Andiamoci a riprendere subito quello che abbiamo perso oggi. E’ stata una partita sfortunata e abbiamo provato in tutti i modi a vincerla. Ora testa a Genova e personalmente cercherò di fare ogni cosa per esserci. Forza Grande Viola!".