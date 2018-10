Fiorentina, Milenkovic: "Gioco dove serve ma mi sento un centrale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, si trova in questo momento nel ritiro della Serbia, dove ha concesso una lunga intervista ai microfoni ufficiali della FSS, la federcalcio serba. Eccone alcuni passaggi più significativi: "Andremo a Podgorica e Bucarest con ambizione di vincere e fiducia nelle nostre possibilità. Ci mancheranno i due più esperti, Kolarov e Matic, ma credo in questa squadra. Se mi vedo più centrale o terzino? La decisione la prende l'allenatore. La mia posizione naturale sarebbe quella di centrale, ma a Firenze mi usano a destra. Significa che dove serve giocare, lo faccio. Sono pronto a scendere in campo: ho saltato l'ultima gara perché avevo qualche problema ma adesso va tutto bene".