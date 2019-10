Fiorentina, Milenkovic: "Il gol realizzato significa molto per me"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in zona mista dopo il successo sull'Udinese: "Voglio fare grandi complimenti ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per come abbiamo giocato e preparato questa partita. Non sono stato bene in settimana ma ho chiesto di giocare lo stesso: il gol significa molto per me - riporta Firenzeviola.it -. Una vittoria diversa? Oggi come in ogni partita, tutti abbiamo lottato sempre su ogni pallone fino alla fine. Ogni palla era decisivo ma avevamo una grande fame. Oggi siamo riusciti a vincere ma siamo già concentrati sulla prossima partita. Io già a due gol? Fare gol da difensore significa tanto: spero che sia più facile dell’anno scorso. Quando calcia Pulgar, siamo sempre pericolosi…".