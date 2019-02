© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, si è così espresso ai microfoni di Rai Sport prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Loro sono una squadra che mette tanta intensità sul campo, molto forti sia davanti che dietro. Daremo tutti noi stessi perché vogliamo arrivare in finale. Non saranno novanta minuti decisivi considerando che la sfida si giocherà per due partite".