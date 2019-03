Fiorentina, Milenkovic: "Obiettivi coppa Italia e qualificazione europea"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato a Il Messaggero in vista della sfida dei viola contro la Lazio: "Muriel, Chiesa e Simeone, il nostro tris per l'Europa", le dichiarazioni del serbo scelte per il titolo. Quindi, un passaggio sulle speranze europee degli uomini di Pioli: "E' un'occasione importante, ma non l'ultima. Abbiamo l'Europa in testa e desideriamo raggiungerla. E poi vogliamo la Coppa Italia".