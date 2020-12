Fiorentina, Milenkovic piace anche in Premier: ci sono Tottenham e Manchester United

vedi letture

Nikola Milenkovic a 23 anni ha tagliato un traguardo importante in serie A. Cento volte in campo con la maglia viola e anche un piccolo primato in questa stagione: è stato l’unico ad aver giocato sempre tutte le partite ufficiali fino a questo momento disputate dalla Fiorentina, coppa compresa. Non solo. Nei 1170 minuti il serbo ha segnato anche due pesantissime reti: il primo contro l’Udinese il 25 ottobre in quella che è l’ultima vittoria in campionato della Fiorentina. I grandi club europei lo seguono. All’agenzia dei giocatori che si rifanno a Fali Ramadani pare siano arrivate proposte importanti. Il Tottenham e il Manchester United, oltre al Milan. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo è un anno cruciale per il suo futuro e per la permanenza a Firenze. Da parte di entrambi non c’è chiusura alla possibilità di rinnovare, soprattutto in presenza di un progetto serio e credibile a lungo termine. A riportarlo è Il QS-La Nazione.