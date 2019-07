Fiorentina, Milenkovic punto fermo: pronto l'adeguamento

© foto di Federico De Luca

Come riportato dal Corriere dello Sport, Nikola Milenkovic, nonostante le molte voci di mercato degli ultimi mesi rappresenta un punto fermo della nuova Fiorentina. Fondamentale nella struttura che sarà. A meno che non arrivi un'offerta monstre il giocatore rimarrà a Firenze. I viola hanno messo in preventivo di incontrare l'ex Partizan per parlare di contratto in termini di durata e adeguamento. L'appuntamento è fissato al rientro dalle vacanze del giocatore serbo.