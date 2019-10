© foto di Federico De Luca

Dopo il successo conquistato contro l'Udinese, l'uomo partita della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Avevo un problema al polpaccio, ma conta aver vinto la terza gara consecutiva, era importante confermare la nostra qualità. Abbiamo sofferto ad inizio stagione quando non riuscivamo ad ottenere i risultati che volevamo, ora vogliamo trovare continuità, pensiamo alla prossima perché vogliamo dare il meglio. Modulo? Stiamo bene in squadra, questo modulo piace a tutti, ci possiamo aiutare, Montella ha fatto una buona scelta e speraimo di continuare così. Dedica per il gol? Alla mia famiglia che mi è sempre vicino".