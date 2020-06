Fiorentina, Milenkovic: "Rinnovo? Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto"

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola e di se stesso ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sto bene, abbiamo lavorato molto, non vedo l'ora di cominciare a giocare. E' bellissimo sentire di nuovo l'emozione, l'adrenalina della partita. Se il CTS ha dato l'ok per ripartire credo sia giusto farlo".

Che obiettivo vi siete posti per questo finale di campionato?

"Giocare per vincere ogni gara senza fare calcoli di classifica e alla fine vedremo".

Parlerete di un possibile rinnovo a fine stagione?

"Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto. Ora mi sembra prematuro in quanto sono concentrato totalmente sul campionato".

Vlahovic può essere un attaccante in grado di segnare molti gol?

"Se continuerà ad allenarsi in questo modo sicuramente sarà uno degli attaccanti più forti, ha tutto per esserlo".