Fiorentina, Milenkovic: "Stagione importante in viola. Sono cresciuto"

Nikola Milenkovic ha parlato dal ritiro della Nazionale serba. Ecco le sue parole: "Non mi aspettavo di essere convocato, anche perché non ho giocato la prima parte di stagione con la Fiorentina. Sono onorato di far parte della nazionale e i compagni mi hanno accolto molto bene. Cerco di imparare da loro e do il massimo in allenamento. Spero di essere al Mondiale ma la decisione spetta al ct. Questa stagione è stata importante per me, sento di essere cresciuto. Il campionato italiano infatti mi ha permesso di maturare sotto molti punti di vista, in particolare quello fisico".